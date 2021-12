Përgjigja që i ka hije një politikani shqiptar, sidomos të atyre që përfaqësojnë PD-në, të cilët i kanë pranuar SHBA-të ashtu siç janë; siç i pranuam në vitin 1992 kur erdhën në krahun tonë me Sali Berishën, siç i pranuam në 1999, atëherë kur e gjithë bota ishte skeptike ndaj gjenocidit serb, ndaj shqiptarëve të Kosovës dhe ishin ata që vendosën veton, siç i pranuam në vitin 2007 kur erdhën dhe thanë: Kosova, shtet i pavarur; ashtu do të duhet t’i pranojmë edhe tani për vendime siç ndodhi edhe me rastin e zotit Berisha”.

Alibeaj shkoi edhe më tej, duke u shprehur se i njëjti qëndrim duhet të mbahet për Berishën ashtu siç është mbajtur edhe ndaj personave të tjerë të shpallur non grata në vendin tonë.