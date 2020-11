Të shtunën në mëngjes, Biden ishte në përparësi me mbi 27 mijë vota dhe në Nevada me 22 mijë.

Ndërsa në Xhorxhia, edhe pse Demokrati është në avantazh, ka një diferencë prej vetëm 4 mijë votash në një shtet që ka votuar tradicionalisht për Republikanët.

Biden ka aktualisht 264 vota elektorale dhe nëse fiton në Nevada ai do të kapë 270 votat e nevojshme për të fituar.

Por numërimi në Nevada po merr shumë kohë, me vetëm 87 për qind të votave të raportuara.

Një rrugë më e shkurtër për Biden drejt presidencës do të ishte përmes fitores së Pensilvanisë, e cila ka numëruar 99 për qind të votave dhe ka 20 vota elektorale.

Përse po zgjatet kaq shumë numërimi i votave në Nevada?

Zyrtarët e shtetit thonë se po përqendrohen që procesi të jetë sa më i saktë pas një prurje masive votash me postë.

“E kemi deklaruar që më parë që rezultati mund të kërkojë të paktën 10 ditë”, tha zëdhënësja e Sekretarit të Shtetit Jennifer A. Russell.

Në gusht, shteti miratoi një ligj që do të lejonte të gjithë votuesit aktivë që të dërgonin votat e tyre me postë me shpresën për të mos u bërë shkak për përhapjen e COVID-19.

Votat që datojnë në ditën e zgjedhjeve do të quhen të rregullta edhe nëse ato mbërrijnë deri në 7 ditë pas 3 nëntorit, pra të martën.