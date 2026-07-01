Negociatorët amerikanë po përpiqen të bindin Iranin në bisedimet teknike indirekte që po zhvillohen në Doha të heqë dorë nga planet për të vendosur taksa transit në Ngushticën e Hormuzit, duke argumentuar se Teherani do të fitojë shumë më tepër para duke respektuar marrëveshjen bërthamore (MOU) sesa nga tarifat e propozuara.
Kjo nismë vjen dy javë pas nënshkrimit të një Memorandumi Mirëkuptimi (MOU) midis SHBA-së dhe Iranit, i cili u jep 60 ditë kohë për të arritur një marrëveshje finale mbi programin bërthamor iranian.
Megjithatë, bisedimet për marrëveshjen përfundimtare ende nuk kanë filluar siç duhet për shkak të mosmarrëveshjeve rreth Ngushticës së Hormuzit.
“Ne kemi arritur një mirëkuptim që të mbajmë gjërat të qeta gjatë javës së ardhshme, që të mund të punohet në mënyrë produktive për të gjitha aspektet e MOU-së, pa raketa që fluturojnë. Presidenti ka qenë i qartë: çdo herë që ata gjuajnë, ne do të gjuajmë më shumë – dhe në objektiva që degradon më tej pozicionin e tyre në Ngushticë”, i ka thënë një zyrtar amerikan portalit Axios.
Zëvendëspresidenti amerikan JD Vance deklaroi sot se ekipi teknik i SHBA-së “po ulet me iranianët, me qatarët dhe me të tjerë në Doha… për të siguruar që po bëjmë përparim. Është ende herët, por bisedimet po shkojnë mirë”.
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