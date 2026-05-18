Pakistani i ka ndarë SHBA-së propozimin e rishikuar të Iranit për t’i dhënë fund konfliktit në Lindjen e Mesme, sipas një burimi pakistanez të cituar nga agjencia e lajmeve Reuters.
Bisedimet e paqes duket se kanë ngecur në javët e fundit dhe burimi tha “nuk kemi shumë kohë” kur u pyet se sa kohë do të duhej për të mbyllur çdo boshllëk midis dy vendeve.
Burimi shtoi se të dyja palët “vazhdojnë të ndryshojnë portat e tyre”.
Zëdhënësi i ministrisë së jashtme iraniane, Esmaeil Baghaei, konfirmoi se negociatat me SHBA-në po vazhdonin, nëpërmjet ndërmjetësimit pakistanez.
Donald Trump tha javën e kaluar se armëpushimi i arritur me Iranin në prill ishte “nën ndikimin e mjeteve jetike”, kur u bë e qartë se të dy palët ishin shumë të largëta në disa çështje.
Çështjet që po pengojnë negociatat përfshijnë ambiciet bërthamore të Iranit dhe kontrollin e tij mbi Ngushticën e Hormuzit, ku ka mbyllur trafikun detar që zakonisht transporton një të pestën e naftës dhe gazit natyror të lëngshëm në botë.
Irani ka bërë thirrje për t’i dhënë fund luftës në të gjitha frontet, përfshirë Libanin, ku Izraeli po lufton grupin militant Hezbollah të mbështetur nga Irani.
Leave a Reply