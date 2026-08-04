Përpjekjet për zgjidhjen e konfliktit mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit janë në “faza shumë progresive”, deklaroi Ministria e Jashtme e Katarit, duke bërë të ditur se draftet e një marrëveshjeje të mundshme “po qarkullojnë”, por pa pasur ende negociata të drejtpërdrejta mes dy palëve.
Administrata Trump po shfaq optimizëm për arritjen e një marrëveshjeje lidhur me një rrugë ujore me rëndësi strategjike. Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, deklaroi se ka pasur përparim “por jo përfundim” në negociata, ndërsa Sekretari i Thesarit i SHBA-së, Scott Bessent, la të kuptohet për mundësinë e arritjes së një konsensusi brenda “sot ose nesër”.
Megjithatë, analistët e transportit detar janë më të rezervuar për një zgjidhje të shpejtë. Ndërkohë, një anije mallrash raportohet se ka humbur energjinë pasi më herët ishte goditur nga një predhë e paidentifikuar në Ngushticën e Hormuzit.
Sipas një zyrtari, objektivi i Iranit në bisedimet me Omanin është arritja e “marrëveshjeve të përkohshme”, me kohëzgjatje deri në tre muaj, gjatë të cilave Teherani do të mund të kontrollojë një rrugë përmes ngushticës.
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