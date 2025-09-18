Shtetet e Bashkuara të Amerikës vunë veton këtë të enjte (18 shtator) një projektrezolute të Këshillit të Sigurimit paraqitur nga 10 anëtarët e saj jo të përhershëm, e cila kërkonte një armëpushim të menjëhershëm, të pakushtëzuar dhe të përhershëm në Gaza dhe lirimin e menjëhershëm të të gjithë pengjeve.
Të 14 anëtarët e tjerë të organit më të fuqishëm të Kombeve të Bashkuara votuan në favor të rezolutës, e cila e përshkroi situatën humanitare në Gaza si “katastrofike” dhe i bëri thirrje Izraelit të heqë të gjitha kufizimet në ofrimin e ndihmës për 2.1 milionë palestinezët në territor.
Votimi erdhi vetëm disa ditë përpara takimit vjetor të liderëve botërorë në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së, ku Gaza do të jetë një temë kryesore dhe ku aleatët kryesorë të SHBA-së pritet të njohin një shtet të pavarur palestinez .
