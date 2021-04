Presidenti i Shqipërisë, Ilir Meta i është përjgigjur në pak sekonda ambasadores së SHBA teksa po zhvillon një intervistë në një televizion shqiptar.

Meta thotë se ambasadorja sapo i shkruajti për të mos përmendur sfurqet, por ai i kundërpërgjigjet duke i thënë që mos marrë më në mbrojtje Ramën.

”Tani live sapo më shkruajti ambasadorja Yuri Kim për të mos përmendur më sfurqet. I them Ambasadores amerikane live qe te mos marre me ne mbrojtje Edi Ramen. Meqe me dergoi live ‘sms’ i them Ambasadores Amerikane mos e mbeshtet më Edi Ramën.

Meqe jam transparent po ju them edhe nje fakt qe Ambasadorja Amerikane më ka kërkuar mua si President, një ditë para mbledhjes së KED-së të pranoj unë Adrian Dvorani. Këtë ajo e kërkoi jo në emër të Amerikës, po në emër të Edi Ramës. E perqafoj ambasadoren amerikane dhe i them boll nderhyre ne punet e brendshme te Shqiperise ne kete menyre te njeanshme.”- tha Meta./ b.h