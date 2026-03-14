Presidenti amerikan Donald Trump njoftoi se Shtetet e Bashkuara kanë kryer një sulm të fuqishëm ajror ndaj objektivave ushtarake në ishullin iranian Kharg Island, pika strategjike nga ku kalon pjesa më e madhe e eksporteve të naftës së Iranit.
Në një deklaratë të publikuar në rrjetin social Truth Social, Trump tha se objektivat ushtarake në ishull janë shkatërruar plotësisht.
“Pikërisht tani, me urdhrin tim, Komanda Qendrore e SHBA-së kreu një nga sulmet ajrore më të fuqishme në historinë e Lindjes së Mesme, duke shkatërruar plotësisht çdo objektiv ushtarak në ‘xhevahirin’ e Iranit, Ishullin Kharg,” shkroi Trump.
Ai shtoi se ushtria amerikane disponon armët më të fuqishme dhe më të avancuara në botë, por theksoi se këtë herë ka vendosur të mos godasë infrastrukturën e naftës në ishull.
“Për arsye korrektësie kam zgjedhur të mos shkatërroj infrastrukturën e naftës së ishullit. Megjithatë, nëse Irani ose dikush tjetër përpiqet të pengojë kalimin e lirë dhe të sigurt të anijeve përmes Ngushticës së Hormuzit, unë do ta rishqyrtoj menjëherë këtë vendim,” deklaroi presidenti amerikan.Trump përsëriti gjithashtu se Irani nuk do të ketë kurrë armë bërthamore dhe se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të mbrojnë interesat e tyre dhe sigurinë e lundrimit në Strait of Hormuz.
Ishulli Kharg, i vendosur rreth 5 milje nga bregdeti iranian, konsiderohet një nga pikat më të rëndësishme për ekonominë e Iranit, pasi përmes tij përpunohet rreth 90% e eksporteve të naftës bruto të vendit.
