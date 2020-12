Republikanët dhe Demokratët po punojnë që të rrisin pjesëmarrjen në votime në Xhorxhia në balotazhin për garat zgjedhore të 5 janarit që do të përcaktojnë se cila parti do të ketë kontrollin e Senatit amerikan. Ndërkohë që republikanët janë të ndarë në lidhje me rezultatet e garës presidenciale të 3 nëntorit, ndërsa Presidenti Donald Trump vazhdon të pretendojë për mashtrim të gjerë me votat. Korrespondentja e Zërit të Amerikës, Michelle Quinn njofton.

Presioni po rritet në shtetin jugor të Xhorxhias ndërsa demokratët dhe republikanët nxisin banorët të fillojnë të votojnë që më14 dhjetor për dy vendet në Senat që kanë shkuar në balotazh. Rezultati i raundit të dytë të zgjedhjeve më 5 janar do të përcaktojë se cila parti do të ketë shumicën në Senatin e Shteteve të Bashkuara.