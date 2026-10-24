Shërbimet amerikane të inteligjencës paralajmëron për intensifikimin e përpjekjeve të Iranit për të goditur personelin amerikan në Lindjen e Mesme dhe në vende të tjera.
Uashingtoni ka nisur të kufizojë praninë diplomatike në disa shtete të rajonit, mes frikës për përshkallëzim të mëtejshëm të konfliktit.
Shtetet e Bashkuara janë vënë në alarm pas informacioneve për plane të dyshuara të Iranit për të vrarë diplomatë dhe zyrtarë amerikanë. Sipas një memorandumi të shërbimeve amerikane të inteligjencës, të publikuar nga media amerikane Axios, Teherani ka shtuar ndjeshëm përpjekjet për të shënjestruar personelin amerikan në Lindjen e Mesme dhe në disa vende të tjera.
Dokumenti, i datës 23 tetor 2026, paralajmëron se përgatitjet për sulme vdekjeprurëse ndaj shtetasve amerikanë kanë arritur në faza të avancuara.
Sipas zyrtarëve amerikanë të cituar nga Axios, këto informacione janë ndër arsyet që Departamenti i Shtetit ka vendosur të reduktojë personelin në disa ambasada amerikane në Lindjen e Mesme, në një kohë kur shqetësimet për një konflikt më të gjerë rajonal po shtohen.
Memorandumi njëfaqësh, i klasifikuar si dokument jo sekret, i është drejtuar sekretarit amerikan të Shtetit, Marco Rubio, i cili ushtron gjithashtu funksionin e këshilltarit për Sigurinë Kombëtare.
Dokumenti mban emrin e drejtorit të Inteligjencës Kombëtare, Jay Clayton, dhe i është përcjellë edhe drejtorit të CIA-s, John Ratcliffe.
Në memorandum theksohet se mbrojtja e personelit qeveritar amerikan jashtë vendit përbën një përparësi kryesore për Departamentin e Shtetit, agjencitë e inteligjencës dhe administratën e presidentit Donald Trump.
Sipas Clayton, informacionet e mbledhura nga kanale të ndryshme tregojnë se Irani ka intensifikuar ndjeshëm përpjekjet për të vënë në shënjestër personelin amerikan.
Dokumenti paralajmëron se planet e dyshuara për sulme me qëllim vrasjen e shtetasve amerikanë kanë arritur në faza të avancuara si në Lindjen e Mesme, ashtu edhe në disa vende të tjera.
Megjithatë, memorandumi nuk identifikon objektiva konkrete, nuk përcakton se cilat vende jashtë Lindjes së Mesme mund të jenë në rrezik dhe as nuk jep detaje mbi mënyrën se si mund të realizohen sulmet e mundshme.
Një nga pikat kryesore të dokumentit lidhet me nevojën për të informuar një numër më të madh zyrtarësh amerikanë mbi kërcënimet e dyshuara.
Clayton thekson se informacionet janë të rëndësishme për mbrojtjen e më shumë personave sesa atyre që aktualisht kanë autorizimin e nevojshëm për t’i aksesuar.
Sipas memorandumit, të dhënat përkatëse u janë përcjellë tashmë zyrtarëve të lartë të Departamentit të Shtetit që disponojnë lejen e kërkuar të sigurisë.
Drejtori i Inteligjencës Kombëtare është shprehur gjithashtu i gatshëm të informojë personalisht Rubion dhe të ulë, sa më shumë të jetë e mundur, nivelin e klasifikimit të informacionit të ndjeshëm. Kjo do t’i mundësonte sekretarit të Shtetit ta ndante informacionin me më shumë punonjës të diplomacisë amerikane.
Nisma synon të përmirësojë masat mbrojtëse për personelin amerikan jashtë vendit, në kushtet kur kërcënimet e mundshme mund të mos kufizohen vetëm te zyrtarët e nivelit të lartë.
Paralelisht me paralajmërimet e inteligjencës, Uashingtoni po merr masa për të kufizuar praninë e tij diplomatike në disa vende të rajonit.
Në fillim të javës, Departamenti amerikan i Shtetit urdhëroi largimin e familjarëve të personelit dhe të punonjësve jo thelbësorë nga ambasada amerikane në Riad, si dhe nga konsullatat në Xhedah dhe Dhahran, në Arabinë Saudite.
Të premten, sipas një zyrtari amerikan të cituar nga Axios, u dha gjithashtu urdhër për reduktimin e personelit diplomatik dhe qeveritar në ambasadat amerikane në Emiratet e Bashkuara Arabe, Liban, Katar dhe Jordani.
Sipas të njëjtit burim, vendimi lidhet me kërcënimin e sulmeve të mundshme nga rebelët Huthi të Jemenit, të mbështetur nga Irani, si dhe me informacionet mbi planet e dyshuara iraniane për sulme terroriste.
Synimi është që në misionet diplomatike të mbetet vetëm personeli i domosdoshëm për funksionimin e tyre. Lajmi për reduktimin e personelit në katër ambasadat e fundit u raportua fillimisht nga CNN.
Sipas Axios, zyrtarët amerikanë shqetësohen gjithashtu se Huthit mund t’i zgjerojnë sulmet përtej Arabisë Saudite, duke vënë në shënjestër edhe vende të tjera të rajonit.
Situata e sigurisë në Lindjen e Mesme mbetet e tensionuar edhe për shkak të mundësisë së operacioneve të reja ushtarake të SHBA-së dhe Izraelit kundër Iranit, potencialisht pas zgjedhjeve të mesit të mandatit në SHBA.
Duke folur të premten gjatë një tubimi në Florida, presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se Uashingtoni mund të ndërmarrë një tjetër operacion të kufizuar ushtarak, të cilit iu referua si “Epic Fury”, ose që Irani të pranojë një marrëveshje.
Trump shtoi se, nëse autoritetet iraniane veprojnë me zgjuarsi, ato do të zgjedhin të nisin negociata serioze, megjithëse shprehu dyshime nëse Teherani do ta bëjë këtë.
Zhvillimet e fundit tregojnë se Uashingtoni po shton masat parandaluese për mbrojtjen e personelit të tij në një kohë kur tensionet me Iranin mbeten të larta dhe mundësia e një përshkallëzimi të ri ushtarak nuk është përjashtuar.
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