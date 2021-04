Shtetet e Bashkuara po punojnë për të siguruar vaksina për koronavirusin për vendet e tjera që kanë nevojë të jashtëzakonshme për to, u tha presidenti Joe Biden gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë të mërkurën.

Pasi njoftoi se Shtetet e Bashkuara kanë injektuar 200 milionë doza vaksinash kundër COVID-19, presidenti u pyet se si mund të ndihmohen vendet e tjera.

“Kemi filluar përpjekjet për ta bërë një gjë të tillë. Kemi dhënë një sasi. Tani do të shohim se çfarë do të bëjmë me disa nga vaksinat që nuk po i përdorim. Ne duam të garantojmë që t’i dërgojmë ato në mënyrë të sigurt dhe shpresojmë të jemi në gjendje të ndihmojmë venden në gjithë botën”, u përgjigj zoti Biden.

Presidenti tha se e kishte diskutuar këtë temë të mërkurën për rreth gjysmë ore në një telefonatë me kryeministrin kanadez, Justin Trudeau.

“Kemi ndihmuar atje në një farë mase dhe do të përpiqemi të ndihmojmë edhe më shumë disa“, tha zoti Biden. “Por ka edhe vende të tjera, që unë kam besim se mund t’i ndihmojmë, përfshirë në Amerikën Qendrore“.

Megjithatë presidenti tha se “nuk kemi aq sa të mund të themi me siguri se do t’i dërgojmë në këtë moment”.

Administrata e zotit Biden ka investuar 4 miliardë dollarë në programin global të vaksinave COVAX për të ndihmuar me furnizimin e vaksinave në vendet me të ardhura të ulëta dhe të mesme dhe është zotuar t’u dërgojë miliona doza të AstraZenecas, të cilat nuk janë ende të autorizuara për t’u përdorur në Shtetet e Bashkuara, Kanadasë dhe Meksikës fqinje.

Komentet e zotit Biden për ndihmë shtesë për vendet e tjera u bënë pasi ai lexoi një deklaratë të përgatitur ku njoftoi se SHBA kishte realizuar një objektiv që nuk e ka bërë asnjë vend tjetër gjatë pandemisë së koronavirusit dhe as në ndonjë fushatë të mëparshme vaksinimi për viruse: dhënien e 200 milionë dozave brenda 100 ditëve.

“Është një arritje e jashtëzakonshme për vendin“, tha presidenti, duke shtuar se kjo ndodhi në ditën e tij të 92-të në detyrë.

Presidenti gjithashtu bëri thirrje që çdo punëdhënës në SHBA t’u japë punonjësve leje me pagë që ata të mund të vaksinohen.

“Asnjë amerikan që punon nuk duhet të humbasë as edhe një dollar nga pagesa e tyre sepse përmbushin detyrën e tyre patriotike për t’u vaksinuar“, tha ai.

Shumica e kompanive tani mund të “marrin një kredi në taksa kur sigurojnë leje të paguar për secilin punonjës që merr vaksinën dhe për kohën e nevojshme për t’u rimëkëmbur nga vaksina”, njoftoi të mërkurën Departamenti amerikan i Thesarit.

Thirrje për ndihmë

Shtetet e Bashkuara e të tjera vende të pasura janë përballur me kritika ndërkombëtare për blerjen e pjesës më të madhe të sasisë globale të vaksinave kundër COVID-19.

Megjithatë edhe shumë vende të zhvilluara po përjetojnë mungesa dhe i janë lutur Uashingtonit për ndihmë.

Koreja e Jugut beson se duhet të jetë ndër të parat vende që duhet të marrë ndihmë nga aleati i saj i vjetër.

“Ne u kemi theksuar Shteteve të Bashkuara se “një mik që të vjen në ndihmë kur ke nevojë është një mik i vërtetë“, u tha gazetarëve të mërkurën Ministri i Jashtëm i Koresë së Jugut Chung Eui-yong.

Zoti Chung vuri në dukje se gjatë fazës së hershme të pandemisë “nën frymën e aleancës së veçantë mes dy vendeve”, Seuli dërgoi në Shtetet e Bashkuara një numër të madh testesh për koronavirus e maska, megjithë sasitë e kufizuara në vend.

“Ato vende që aktualisht po vaksinojnë të rinjtë, apo personat e shëndetshëm me rrezik të ulët për t’u sëmurur po e bëjnë këtë në kurriz të jetës së punonjësve të shëndetësisë, njerëzve të moshuar dhe grupeve të tjera në rrezik në vendet e tjera“, tha muajin e kaluar Drejtori i Përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ai fajësoi vendet e pasura për vdekjet e atyre njerëzve me rrezik të lartë ndaj virusit, në vendet me të ardhura të ulëta e të mesme.

Shtetet e Bashkuara kanë mbrojtur qëndrimin e tyre për t’u kujdesur më parë për popullatën në vend, duke theksuar gjithashtu numrin e vdekjeve si pasojë e COVID-19-s, i cili është më i larti krahasuar me çdo vend tjetër në botë.

Sipas Universitetit Johns Hopkins, në Shtetet e Bashkuara prej fillimit të pandemisë deri më tani, kanë vdekur nga koronavirusi më shumë se 568,000 persona, dhe janë infektuar më shumë se 31 milionë amerikanë.

Administrata Biden po përballet gjithashtu me thirrje për t’u bërë presion zhvilluesve dhe prodhuesve të vaksinave që të ndajnë me kompani të tjera informacion mbi teknologjinë, në mënyrë që të prodhohen më shumë vaksina./VOA