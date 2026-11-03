Administrata e presidentit Donald Trump po zhvillon negociata me autoritetet venezueliane për një marrëveshje ushtarake që mund të hapë rrugën për një prani afatgjatë të trupave amerikane në Venezuelë. Lajmi është raportuar të martën nga gazeta The New York Times, duke iu referuar zyrtarëve amerikanë të njohur me bisedimet.
Sipas raportimit, Departamenti i Shtetit, i drejtuar nga Sekretari Marco Rubio, po diskuton mundësinë e një marrëveshjeje për statusin e forcave (SOFA), e cila do të përcaktonte kuadrin ligjor për aktivitetet e përbashkëta ushtarake mes dy vendeve.
Marrëveshja parashikohet të krijojë një bazë ligjore për vizitat e anijeve ushtarake, trajnimet, ushtrimet e përbashkëta dhe operacionet e ndihmës humanitare. Ndërkohë, detajet për një prani të mundshme të trupave amerikane, përfshirë numrin e tyre dhe vendndodhjet, pritet të përcaktohen përmes marrëveshjeve të mëvonshme.
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Burimi: Botë
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