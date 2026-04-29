Përdorimi i kriptovalutave në Iran po rritet ndjeshëm, ndërsa qytetarët dhe institucionet përpiqen të anashkalojnë sanksionet e ashpra ekonomike të vendosura nga Shtetet e Bashkuara. Kjo ka krijuar një përballje të re mes Teheranit dhe Uashingtonit, të cilët po luajnë një “lojë maceje me miun” në botën financiare digjitale.
Sipas të dhënave, ekosistemi i kriptovalutave në Iran ka arritur mbi 7.78 miliardë dollarë gjatë vitit të kaluar, duke u rritur me ritme të shpejta. Kriptovalutat po përdoren jo vetëm nga qytetarët për të ruajtur kursimet e tyre nga inflacioni dhe zhvlerësimi i monedhës vendase, por edhe nga struktura shtetërore për të kryer transaksione ndërkombëtare jashtë sistemit bankar tradicional, raporton Aljazeera.
Raportet tregojnë se një pjesë e madhe e aktivitetit lidhet me Gardën Revolucionare Islamike, e cila dyshohet se përdor kriptovalutat për të shitur naftë, për të blerë mallra dhe për të financuar aktivitete të tjera, duke shmangur kufizimet ndërkombëtare.
Nga ana tjetër, SHBA-të kanë shtuar presionin duke goditur rrjetet e lidhura me Iranin në këtë sektor. Autoritetet amerikane kanë ngrirë qindra miliona dollarë në asete digjitale dhe kanë vendosur sanksione ndaj platformave që dyshohet se ndihmojnë Teheranin të shmangë kufizimet ekonomike.
Ndërkohë, për qytetarët e thjeshtë iranianë, kriptovalutat mbeten një rrugë shpëtimi për të ruajtur vlerën e të ardhurave në një ekonomi të goditur rëndë nga inflacioni dhe rënia e monedhës. Megjithatë, kontrollet shtetërore, ndërprerjet e internetit dhe rreziqet e sulmeve kibernetike e bëjnë këtë treg gjithnjë e më të pasigurt.
