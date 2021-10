Diplomati amerikan, Christopher Hill, është emëruar ambasador i ri i Shteteve të Bashkuara në Serbi. Hill është njohës i mirë i rajonit, pasi ishte zëvendës i Richard Holbrookut, negociatorit kryesor amerikan gjatë bisedimeve në Dejton, të cilat i dhanë fund luftës në Bosnje e Hercegovinë, në vitet 1990.

Ai ishte edhe i dërguar i posaçëm i SHBA-së në Kosovë. Ish-diplomati i pensionuar konsiderohet si një negociator i vështirë dhe këtë status e konfirmoi edhe gjatë periudhës kur ishte i dërguar special për Kosovën në negociatat e vitit 1999 në Rambuje të Francës, i cili luajti një nga rolet kryesore në negociatat që i paraprinë konferencës në Rambuje në vitin 1999, ku ishte pjesë e grupit të njohur si i kontaktit.

Ai po ashtu ishte ambasador në Irak, Kore të Jugut, Poloni, Maqedoni të Veriut dhe për kohë të shkurtër në Shqipëri. Ai do ta zëvendësojë Anthony Godfreyn, i cili ka qenë ambasador i SHBA-së në Beograd qysh në nëntor të vitit 2019.

Çfarë deklaronte ai para disa vitesh për miqësinë Kosovë-SHBA

“Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të përcaktuara që të mos i ndryshojnë raportet me Kosovën”, kishte deklaruar në qershor të vitit 2013, ambasadori Christopher Hill.

Këto komente, diplomati amerikan i kishte bërë gjatë ceremonisë së organizuar në Universitetin e Prishtinës, ku ai dhe ambasadori austriak Ëolfgang Petritsch ishin nderuar me titullin “Dr.Honoris Causa”.

Me këtë rast, ambasadori Hill u tha të pranishmëve se me përparimet që po bën shteti i Kosovës, po nderon të kaluarën, të tashmen dhe gjeneratat që vijnë. Ai kishte porositur politikanët në Prishtinë se duhet të ndërtojnë raporte të mira me fqinjët si dhe ta bëjnë Kosovën pjesë të Bashkimit Evropian dhe të strukturave euroatlantike. Ishte zotuar edhe se Shtetet e Bashkuara dhe Kosova do të mbeten përherë vende mike.

“Ajo që dua t’ju siguroj juve është se shumë gjëra në botë ndryshojnë. Bota ndryshon çdo ditë. Por një gjë që kurrë nuk do të ndryshon janë marrëdhëniet e Shteteve të Bashkuara me Kosovën. Ne gjithmonë do të jemi afër Kosovës dhe Kosova do të mbetet gjithmonë afër nesh”, ka deklaruar ambasadori Hill.

