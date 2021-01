Presidenti i zgjedhur Joe Biden ka mbërritur në Kapitolin e SHBA me gruan e tij, Jill Biden.

Nënkryetari i zgjedhur Kamala Harris dhe burri i saj Doug Emhoff gjithashtu kanë ngjitu shkallët e Kapitolit të SH.B.A.-së së bashku me Biden.

Harris dhe Biden janë planifikuar të bëjnë betimet e tyre të zyrës në orët në vijim.

Biden është vendosur të bëjë betimin e zyrës duke u bërë zyrtarisht presidenti i 46-të i SHBA.

Për shkak të pandemisë globale por edhe për shkak të trazirave të fundit në SHBA, do të mungojë turmat e zakonshme prej qindra mijëra pjesëmarrësve dhe në vend të tyre do të jenë 200 mijë flamuj.

Fillimi i inagurimit të Presidentit të 46-të ka nisur duke marrë pjesë në një shërbesë kishtare në Katedralen e Shën Mateut në Uashington.

Në ceremoninë marrin pjesë zëvendës presidenti në largim Pence, po ashtu si edhe ish presidenti Barack Obama më gruan e tij, Michelle, ish presidenti George Ë. Bush me gruan e tij Laura, dhe ish presidenti Bill Clinton dhe me bashkëshorten ish sekretaren e Shtetit Hillary Clinton. Dhe për të parën herë në 150 vite do të mungojë edhe presidenti në largim Donald Trump.

Pas ceremonisë Biden dhe Harris do të vendosin kurora në Varrin e Ushtarit të Panjohur në Varrezat Kombëtare në Arlington.

Biden dhe zonja Harris pritet të flasin në mbrëmje në një shfaqje të posaçme televizive dhe në orën 23;00 do të nënshkruajnë urdhrat e parë ekzekutiv.

Kujtojmë se 25 anëtarë të Gardës Kombëtare janë angazhuar për mbarëvajtjen e inagurimit të Biden.