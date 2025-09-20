Një person i armatosur që hiqej si oficer policie u arrestua nga agjentët e Shërbimit Sekret në stadiumin e Arizonës, ku do të mbahet të dielën funerali i Charlie Kirk.
Burri u arrestua në stadiumin State Farm, shtëpia e Arizona Cardinals, në Glendale të premten.
“Shërbimi Sekret i SHBA-së, në bashkëpunim me forcat lokale të rendit në Glendale, Arizona, po heton një individ i cili u vu re duke shfaqur sjellje të dyshimtë në stadium”, tha zëdhënësi i agjencisë Anthony Guglielmi.
“Personi u kontaktua nga Shërbimi Sekret dhe deklaroi gjatë takimit se ishte anëtar i forcave të rendit dhe se ishte i armatosur. Individi nuk është anëtar i forcave të autorizuara të rendit që punojnë në këtë ngjarje dhe aktualisht është në paraburgim”, tha Guglielmi.
Identiteti i individit ende nuk është bërë i ditur por prania e tij e paautorizuar paraqiste rrezik, pasi në shërbimin përkujtimor të Kirk pritet të marrin pjesë më shumë se 100,000 njerëz, përfshirë personalitete VIP si Donald Trump dhe J.D. Vance.
