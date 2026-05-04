Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) njoftoi se dy anije tregtare me flamur amerikan kanë kaluar me sukses nëpër Ngushticën e Hormuzitor, pavarësisht tensioneve dhe pretendimeve për bllokadë nga Iran.
Sipas deklaratës së CENTCOM, forcat amerikane po “mbështesin në mënyrë aktive përpjekjet për të rivendosur lirinë e lundrimit për anijet tregtare” në këtë rrugë ujore strategjike.
Ndërkohë, Marina e SHBA-së bëri të ditur se shkatërrues të pajisur me raketa të drejtuara po operojnë në Gjirin Persik, pasi kanë kaluar më herët nëpër ngushticë si pjesë e një operacioni për garantimin e sigurisë detare.
“Si hap i parë, dy anije tregtare me flamur amerikan kanë kaluar me sukses Ngushticën e Hormuzit dhe po vazhdojnë udhëtimin e tyre në mënyrë të sigurt”, thuhet në deklaratë.
Nga ana tjetër, Emiratet e Bashkuara Arabe akuzuan Iranin për sulm ndaj anijeve civile. Sipas autoriteteve në Abu Dhabit, dy dronë vetëvrasës u lëshuan kundër një ndërsa ajo po kalonte nëpër Ngushticën e Hormuzit.
