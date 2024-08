Shtetet e Bashkuara planifikojnë që të investojnë deri në 2.5 miliardë dollarë gjatë dhjetë viteve të ardhshme në programe në Ballkanin Perëndimor që mbështesin demokracinë, transparencën, investimet amerikane dhe forcimin e partneriteteve.

Zyra e Buxhetit të Kongresit Amerikan publikoi opinionin e saj për ligjin e ri për demokracinë dhe prosperitetin e Ballkanit Perëndimor, i cili është në proces dhe ende nuk është miratuar. Ky projektligj ka qenë në punë prej një viti dhe u propozua nga senatori Jean Shaheen, me mbështetjen e të dy partive kryesore politike në Amerikë.

Departamenti i shtetit ka programe të vazhdueshme në rajon për të reduktuar korrupsionin publik, për të inkurajuar tregtinë dhe zhvillimin ekonomik, promovojnë demokracinë dhe qeverisjen e mirë dhe zgjerimin e programeve të shkëmbimit për liderët e rinj dhe partneritetet mes institucioneve arsimore.

Ky projektligj, nëse miratohet në formën e tij aktuale, ka pesë funksione themelore. E para i referohet hapjes së zyrës së Korporatës Amerikane për Zhvillim dhe Financim Ndërkombëtar, e cila do të merrej kryesisht me projekte energjetike dhe infrastrukturore. E dyta, siç theksohet, i referohet legalizimit të sanksioneve që janë vendosur deri më tani në përputhje me dekretet presidenciale.

Funksioni i tretë lidhet me programet për të luftuar korrupsionin dhe promovimin e demokracisë, si dhe zhvillimin ekonomik dhe shkëmbimin ekonomik midis SHBA-së dhe Ballkanit Perëndimor. Funksioni i katërt parashikon hapjen e qendrave për promovimin publik të Amerikës në rajon, të cilat do të përfshinin programe shkëmbimi, forcimin e partneriteteve dhe bashkëpunimin ndërmjet institucioneve arsimore.

Funksioni i pestë do të paraqiste një detyrim për agjencitë amerikane të angazhuara në rajon për t’i raportuar Kongresit mbi aktivitetet që kryejnë.

Hapja e një zyre të Korporatës për Zhvillim dhe Financim Ndërkombëtar të SHBA-së do të kushtonte deri në pesë milionë dollarë, por besojnë se një pjesë e shpenzimeve mund të mbulohen nga programet aktuale të Korporatës, siç janë sigurimet. Misioni i Korporatës është të inkurajojë investimet amerikane në rajonet me rrezik.

Për të inkurajuar investitorët, ato ofrojnë sigurime të favorshme në rast të paqëndrueshmërisë politike ose të tjera, ku kompanitë do të kursenin kapitalin e tyre të investuar ose do të kompensoheshin. Zyra e buxhetit beson se një pjesë e shpenzimeve mund të mbulohen përmes të ardhurave nga primet e sigurimit.

Gjithashtu, hapja e qendrave për komunikim me publikun e vendeve të Ballkanit Perëndimor, sipas vlerësimit të tyre, do të kushtonte rreth gjysmë milioni dollarë në vit.

“Të marra së bashku, plotësimi i të gjitha kërkesave për kosto të shtuara do të arrinte në rreth një milion dollarë në vit, deri në pesë milionë në total në periudhën 2024-2029.

Këto programe u konsoliduan pas fitores së Biden. Në rast të fitores së rikthimit të Donald Trump, në presidencën e Shteteve të Bashkuara, mund të pritet një reduktim i disa prej programeve ekzistuese, duke qenë se Trump beson se evropianët duhet të shtojnë investimet e tyre buxhetore veçanërisht kur bëhet fjalë për mbrojtjen dhe sigurinë.