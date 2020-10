Kryeministri Edi Rama e ka nisur ditën me disa pamje nga landfilli i Sharrës në kohën e qeverisjes së Sali Berishës, e cila kërcënonte shëndetin e qytetarëve duke ndotur ambientin.

Ndërkohë Rama ka publikuar edhe projektin e tij për landfillin e Sharrës, tek e cila do të bëhet një seleksionim manual që konsiston në vendosjen e një platforme ku operatorët selektojnë çdo mbetje që konsiderohet e riciklueshme. Kryeministri ka bërë një krahasim mes qeverisjes së Berishës me Bashën, Metën e Kryemadhin, me qeverisjen aktuale të Partisë Socialiste.