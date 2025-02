Gjykata e Korçës ka marr vendimin për dy vajzat që u arrestuan tre ditë më parë me akuzën e pornografisë me të mitur, pasi përmes përmes një faqe instagrami kanë publikuar mesazhe me përmbajtje shantazhuese dhe video e foto me përmbajtje pornografike.

Në seancën që zgjati për rreth 2 orë e 30 minuta, u vendos masa detyrim paraqitje për 19-vjeçaren P.M., dhe për 17-vjeçaren E.P., mbikëqyrje nga prindërit deri në përfundim të hetimeve.

“Prokuroria e Korçës kërkoi për të dyja vajzat masën e arrestit në shtëpi deri në përfundim të hetimeve ndërkohë që masa ka caktuar masa më të buta se ato që kërkoi prokuroria për P.M dhe E.P.

Gjykata vendosi detyrim paraqitje për 19 vjeçaren P.M dhe mbikqyrje nga prindërit për të miturën 17 vjeçare E.P”, thuhet në njoftimin e policisë.