Një 38-vjeçare ka denoncuar në polici se është kanosur nga dy shtetas, të cilët i kanë kërkuar 500 euro për të mos publikuar në rrjetet sociale foto dhe video intime të saj.
Menjëherë pas kallëzimit, u zhvillua operacioni i koduar “Privacy”, ku u arrestua një 17-vjeçar, ndërsa u shpall në kërkim bashkëpunëtori i tij, E. D., 21 vjeç.
Sipas hetimeve paraprake, 21-vjeçari dyshohet gjithashtu si autor i disa vjedhjeve të kryera në subjekte të ndryshme në Tiranë.
Gjatë operacionit, policia sekuestroi 500 eurot e marra nga 38-vjeçarja, si dhe dy telefona celularë.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme, për veprën penale “Shtrëngimi me anë të kanosjes ose dhunës për dhënien e pasurisë”, e kryer në bashkëpunim.
