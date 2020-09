Nga Adriatik Doçi

Me afrimin e zgjedhjeve parlamentare të 25 prillit 2020, kryetari i Partisë Demokratike dhe rrethi i tij, kanë intensifikuar fushatën e premtimeve, për të maksimalizuar numrin e votave.

Premtimet janë në kufijtë e fantazive që nga pagat deri në 1.2 mijë euro në muaj, dyfishim të ndihmës ekonomike, çek 1 mijë euro për bizneset e vogla, bursa të plota për studentët që vijnë nga familjet me të ardhura të ulëta, pension minimal 250 mijë lekë etj. Kur e pyesin se ku do i gjejë paratë, përgjigja nuk ndryshon: Do anuloj tenderat dhe koncesionet korruptive.

Kryeministri Edi Rama, premtimeve të kundërshtarit politik, iu përgjigj me një batutë, duke thënë se Basha është shalqi me provë.

Lulzim Basha është pjesë e rëndësishme e politikës dhe ka mbajtur pozicione drejtuese shtetërore që nga viti 2005. Drejtimi për katër vite i Bashkisë së Tiranës ishte edhe prova e tij më e madhe deri më sot për të treguar seriozitetin dhe përgjegjshmërinë para qytetarëve sa i takon mbajtjes së premtimeve.

Nëse si ministër i Jashtëm, i Transporteve dhe i Brendshëm graviteti i përgjegjësisë për mos mbajtjen e premtimeve binte mbi Sali Berishës, emri Lulzim Bashës lidhet premtimet më të bujshme dhe spektakolare që nuk u mbajtën kurrë si kryebashkiak i Tiranës.

Tramvaji Kinostudio-Kombinat, ndërtimin i Unazës së Madhe, bulevardi i ri, karta e studentit, 30 mijë vende pune, hipotekim të të gjithë apartamenteve, 30 mijë vende pune, transport publik falas për disa kategori, ulje të taksave nga 2-5 herë dhe heqje të 60 taksave, janë vetëm disa nga 50 pretimet më të bujshme të Lulzim Bashës, të cilat mbetën letër. Basha nuk kishte asnjë justifikim për mosmbajtjen e premtimeve, pasi në krye të qeverisë, dy vitet e para të mandatit, ishte Sali Berisha.

Disa nga pretimet e pambajtura të Lulzim Bashës

Ndërtimi i një tramvaji Kinostudio-Kombinat

Zgjatjen e Bulevardit nga Stacioni i Trenit tek Bregu i Lumit

Ndërtimin i Unazës së Madhe

Te stacioni i trenit do ndërtohet aty stacioni interurban i automjeteve

Dy nënkalime përgjatë segmentit rrugor nga “Zogu i Zi” deri tek Dogana

Karta e studentit

Korsi për biçikleta

Hipotekimi i të gjitha apartamenteve

30 mijë vende pune

Heqje nga rruga e fëmijëve që lypin

Kalimin e kompetencave tek minibashkitë për dhënia e lejeve për ndërtime

Ulje të çmimeve të mallrave dhe ushqimeve

Ulja e taksave nga 2-5 herë

Heqja e 60 taksave

Ngritja e një task- force për punësimin e të rinjve

Financimi i stazhit për ata që mbarojnë universitetin.

70 për qind e atyre që mbarojnë stazhin do t’u ofrohet një vend pune

Parqe të vogla dhe qendra argëtuese

Ndërtimi i një parku tjetër të madh për Tiranën

70% e të rinjve të tyre do t’u ofrohet punësim i përhershëm në sektorin privat

Zhvillimi të 14 qendrave urbane dytësore

Krijimi të 5 strehave për të varfrit.

Transport publik falas për të moshuarit, fëmijët dhe personat në ndihmë sociale.

Më pak se 30 nxënës nëpër klasa.

Programe atraktive për të ulur nivelin e braktisjes së shkollës nga fëmijët

Një Bibliotekë Universitare.

Krijimin e një qyteti policentrik, me hapësira të gjelbra.

Ndërtimin e një parku tjetër në Tiranë

Do të dyfishohen hapësirat me gjelbërim

Korridor Rekreativ i Lumit të Tiranës

Parkingje për të zgjidhur problemin e trafikut

Referendum për çështjen e Piramidës

Do të forcohet disiplina fiskale vendore

Do ulet pesha e shpenzimeve për paga dhe ato administrative

Do të kontrollohen dhe turpërohen në publik çdo spekulues me çmimet në Tiranë

Do të ngrihen qendrat e informimit në të gjitha njësitë bashkiake

Linjë telefonike antikorrupsion

Rrjeti për destinacionet turistike të Tiranës

Do të rikthehen të gjitha ambientet sportive

Qendër multifunksionale sportive publike

Qendër rekreatives portive publike për të gjitha moshat në çdo njësi bashkiake

Paketë stimuluese për gratë në marrëdhënie pune

Do të shumëfishohen qendrat e kujdesit parësor

Spitali i Sanatoriumit do të shndërrohet në një spital moder

Sistem mbikëqyrje dhe inspektimi të punimeve ndërtimore

Do të lehtësohet dhe zgjidhet kaosi i trafikut

Do të hapen akse të reja rrugore të qytetit dhe pika hyrëse e dalëse të tij

Do të rehabilitohen rrugët pa ndriçim.

Do të rehabilitohet Parkut i Dajtit

Strategji për të rigjallëruar sektorin ndërtimor (shqiptarja.com)