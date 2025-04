Kryetari i Nisma Thurje Endrit Shabani, që në këto zgjedhje shkon në koalicion me “Shqipëria Bëhet” të Adriatik Lapaj, e thotë me bindje se forcat e reja do futen në Parlament. Në studion e “Opinion” këtë të Enjte, ai madje parashikoi që PS-ja të marrë shumicën e mandateve, por të mos kapë dot numrin që nevojitet për formimin e qeverisë.

“Unë mendoj që kemi shumë gjëra të reja, e para gjuhën e të folurit. Sulmet e klasës së vjetër politike përfaqësojnë sulme personale, nuk janë debate ideologjike. S’ka shqiptar që nuk e pranon se duhet ndryshuar klasa politike. Mos vini bast kot, forcat e reja do të vijnë në Parlament. Është e sigurt! Filxhani mund ta mohojë, por sondazhet nuk e mohojnë dot! Vulnerabiliteti i këtyre, në këtë rast Ramës…Mund të ketë 68, 69 mandate, nuk qeveris dot! Pra nëqoftëse ne vendosim këmbën te dera, ai nuk e mbyll dot”, tha Shabani.

Nisur nga kjo deklaratë, gazetari Armand Shkullaku i drejtoi pyetjen se a ekziston mundësia që nëse duhet “në të ardhmen të bashkojnë forcat me Ramën”.

Armand Shkullaku: Më fal, ju nuk bëheni me Ramën?

Endrit Shabani: Padyshim që jo, kurrë! Ne mund ta vëmë këmbën te dera për ta zbritur nga pushteti.

Armand Shkullaku: Adriatiku mund të shkojë dhe me Ramën.

Endrit Shabani: Jam i bindur që jo dhe e ka thënë publikisht.