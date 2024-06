Mesfushori i Kombëtares, Kristjan Asllani, foli për emisionin “Euro Zone”, në Tv Klan, para ndeshjes me Kroacinë.

Asllani deklaroi se ndeshja me Italinë kishte më shumë emocione, ndërsa shtoi se në fushë do të futen vetëm për fitore.

“Ka gjithmonë emocione se është Europian. Për mua ishte ndeshje më me shumë emocion ajo ndaj Italisë. Sot na duhet vetëm fitorja. Do të luajmë vetëm për tre pikët dhe shpresojmë të bëjmë mirë. Sot do të futemi në fushë me shumë agresivitet dhe grintë, sepse e dimë çfarë vlerë ka kjo ndeshje.

Do të punojmë si skuadë,. Janë lojtarë shumë të fortë përballë, Të sulmojmë dhe pastaj, mund të ulemi, por do të luftojmë dhe të tregojmë futbollin tonë. Sot luhen 3 pikët.”, deklaroi Asllani.

