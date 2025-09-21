Dy avionë luftarakë Eurofighter të ushtrisë ajrore gjermane u ngritën nga baza ajrore Rostock-Laage të dielën, për të ndërprerë një aeroplan ushtarak rus Il-20M, i cili kishte injoruar kërkesat për kontakt.
Ky incident ndodhi mbi Detin Baltik, vetëm disa ditë pasi aeroplanët MiG-31 të Rusisë kishin shkelur hapësirën ajrore të Estonisë në Gjirin e Finlandës.
Në një kohë kur tensionet mes NATO-s dhe Rusisë po rriten, Estonisë i është kërkuar mbledhja e një seance urgjente të Këshillit të Sigurimit të OKB-së pas shkeljes së hapësirës ajrore nga aeroplanët rusë.
Estonezët kanë dënuar ashpër veprimet e Kremlinit, duke i cilësuar si një “sjellje të pafytyrë” dhe një provokim të drejtpërdrejtë që kërkon një përgjigje ndërkombëtare.
Ministri i Jashtëm i Estonisë, Margus Tsahkna, e konsideroi këtë shkelje si pjesë të një modeli më të gjerë të eskalimit të agresionit rus, që ka përfshirë shkelje të hapësirës ajrore edhe të Polonisë dhe Rumanisë.
Një ditë pas këtij incidenti, Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, iu përgjigj pyetjeve në lidhje me angazhimin amerikan për të mbrojtur vendet e BE-së nga agresioni rus, duke thënë: “Po, do ta bëja. Do ta bëja.”
Ndërkohë, Estonisë i është kërkuar një mbledhje konsultative nën nenin 4 të NATO-s, i cili mundëson takime mes aleatëve kur siguria e një anëtari është e rrezikuar.
Ky zhvillim ka ngjallur shqetësim në shumë shtete evropiane, duke përfshirë Letoninë, që paralajmëron për mundësinë e një konflikti të mundshëm nëse Rusia vazhdon provokimet ndaj NATO-s. Edhe presidenti i Çekisë, Petr Pavel, bëri thirrje për një reagim të fortë nga aleanca perëndimore, duke theksuar se dorëzimi ndaj agresionit rus është i papranueshëm.
Për më tepër, Rusia vazhdon të hedhë akuza ndaj Britanisë së Madhe, duke e konsideruar atë si një nga liderët e një “kampi pro-luftës” që përpiqet të ushtrojë presion mbi Kremlinin për të përshkallëzuar më tej situatën.
Në mes të këtyre tensioneve, Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy, ka shprehur gatishmërinë e tij për bisedime me Vladimir Putin, por Kremlini ka theksuar se negociatat mund të zhvillohen vetëm pas adresimit të “arsyeve të thella” të luftës, duke përfshirë dorëzimin e Ukrainës.
