Sërish tension mes Greqi-Turqi/ Ankaraja përgatitet për stërvitje në detin Egje

Turqia ka njoftuar për një stërvitje me “zjarr të vërtetë” të marinës së saj në zonën mes ishujve grekë Rodos dhe Kastelorizo duke rritur sërish tensionet në Egjeun Lindor.

Përmes një NAVTEX-i të publikuar nga Qendra Hidrografike e Antaljas, Turqia njofton anijet që do të kalojnë në zonë që të bëjnë kujdes pasi deri më datë 29 shtator aty do të kryhen stërvitje me zjarr të vërtetë.