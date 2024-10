Përplasje në Komisionin Hetimor Parlamentar për Sterilizimin pasi garda nuk lejoi deputetët e opozitës të futen brenda.

Kryetarja e Komisionit, Albana Vokshi ka arritur të futet në sallë dhe i ka fikur mikrofonin Plarent Ndrecës, që kishte nisur mbledhjen pa deputetët e opozitës.

“Kush je ti që…” i drejtohet deputetja demokrate dhe më pas i fik mikrofonin.

“Une nuk punoj me rrugace” – tha Ndreca. Kjo deklarate ka bere qe Vokshi me pas te hedhe mikrofonin nga tavolina dhe te kercenoje: “Molotovin do ta shihni, do ta fus ty te parit dhe pastaj Rames e me radhe”.

Më herët në kryesinë e Kuvendit ka patur tensione, pasi deputetët e perjashtuar të opozitës nuk janë lejuar nga Garda që të futen në Komisionin Hetimor për koncesionet në shëndetësi.