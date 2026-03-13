Kjo foto tregon një valë të tretë raketash të dyshuara iraniane që fluturojnë mbi qiejt e Turqisë. Ato u shkatërruan në ajër nga mbrojtja ajrore e NATO-s teksa fluturonin mbi Adana, pranë bazës së Inxhirlikut, ku ndodhen trupat amerikane. (deklarata) Ministria turke e Mbrojtjes konfirmoi ngjarjen, ndërsa Ankaraja kërkoi sqarime nga Teherani zyrtar (rastet), por Irani ka mohuar më herët përfshirjen në rastet e mëparshme. Presidenti turk Rexhep Taip Erdoan i ka bërë thirrje më herët krerëve të Republikës Islamike të mos vënë në diskutim miqësinë shekullore mes dy vendeve.
Në ditën e 14-të të konfliktit, ushtria izraelite njoftoi një “valë të gjerë sulmesh” kundër Iranit, ku në shënjestër është infrastruktura e regjimit. Në mbarë Teheranin pati shpërthime të fuqishme. Sulmet ishin kundërpërgjigje e një serie raketash balistike që Irani hodhi ndaj Tel Avivit, shumica e të cilave u shkatërruan në ajër, por në veri të Izraelit lanë mbi 50 të plagosur.
Tensioni arriti kulmin edhe në det, ku një anije iraniane iu afrua rrezikshëm aeroplanmbajtëses amerikane “USS Abraham Lincoln” në Detin Arabik. Sipas Pentagonit, anija iraniane tentoi të manovronte pranë gjigantit amerikan, duke detyruar forcat e SHBA-ve të hapnin zjarr. Fillimisht u godit me topa nga anijet mbështetëse ushtarake, por pas dështimit për ta zmbrapsur, një helikopter amerikan lëshoi dy raketa “Hellfire”, duke goditur mjetin iranian. Fati i ekuipazhit iranian mbetet i paqartë.
Në Oman, një dron iranian shkaktoi vdekjen e dy personave në një zonë industriale. (avioni) Paralelisht, ushtria amerikane konfirmoi rrëzimin e një avioni furnizues mbi Irakun perëndimor, ku humbën jetën 4 pjesëtarë të bordit, duke e cilësuar si incident teknik. Presidenti amerikan Donald Trump konfirmoi se Ajatollahu i ri Moxhtaba Kamenei është gjallë, por i lënduar nga sulmet amerikano-izraelite. Në një postim në Truth, ai paralajmëroi fundin e regjimit të Iranit.
“Ne po e shkatërrojmë totalisht regjimin terrorist të Iranit. Marina e tyre është zhdukur, forcat ajrore nuk ekzistojnë më dhe udhëheqësit e tyre po fshihen nga faqja e dheut. Thjesht shihni se çfarë do t’u ndodhë këtyre të çmendurve sot!”, tha Trump.
Bilanci i sulmeve në Iran është mbi 1 mijë e 300 viktima, ndërsa i sulmit izraelit ndaj Libanit, 687 të tjerë.
