Policia e Tiranës është njoftuar nga Partia Demokratike për tubimin që do të mbahet nesër në orën 17:00 me bllokimin e disa akseve kyçe.

Në kryeqytet protestuesit do të bllokojnë mbikalimin e Kthesës së Kamzës, në hyrje të Tiranës.

Sakaq, Policia ka njoftuar planin e masave që do të merren për mbarëvajtjen e protestës së 29 tetorit, ndërsa thekson se bllokimi i rrugëve është vepër penale.

“30 minuta para nisjes, policia rrugore do të jetë e dislokuar në këto akse:

* Segmenti Casa Italia – Sheshi “Shqiponja”

* Rrethrrotullimi Milot

* Rrethrrotullimi Shkozet

* Rrethrrotullimi Bradashesh

* Rrethrrotullimi Rrogozhinë

* Rrethrrotullimi Levan

Pothuasje e gjithë policia rrugore do të jetë në terren me qëllim kontrollimin e lëvizjeve të automjeteve që të mos ketë bllokim të rrugëve. Po ashtu në terren do të jenë edhe efektivë të forcave të rendit, Shqiponja dhe FNSH për mbarëvajtjen e rendit dhe sigurisë.

Policia ka njoftuar organizatorët se i garantohet e drejta e tubimit, por bllokimi i rrugëve është vepër penale”, thuhet ne njoftim.

/a.r