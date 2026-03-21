Qeveria serbe ka vendosur të ndërhyjë fort në tregun e karburanteve duke ulur me 40 për qind akcizën e naftës për të frenuar rritjen e frikshme të çmimeve në pika e furnizimit.
Presidenti Aleksandar Vuçiq njoftoi se ky vendim synon të garantojë sasi të mjaftueshme karburanti dhe kontroll mbi kostot që rëndojnë xhepat e qytetarëve.
“Ne po heqim dorë thuajse tërësisht nga të hyrat tona që të mbrojmë buxhetin e familjeve për sa kohë kemi rezerva të mëdha”, deklaroi kreu i shtetit serb pas mbledhjes së Këshillit të Sigurisë.
Sipas Vucic, Serbia arkëton 2 miliardë euro për buxhetin nga akciza në naftë, njëherësh e ardhura më e madhe nga akciza.
Një javë më parë Serbia veçse e ka zvogëluar akcizën në produktet e naftës për 20 për qind, e cila, sipas Vuçiqit, i kushton shtetit rreth 35 milionë euro në muaj.
Vuçiq i ka përshkruar masat si “të dhimbshme për shtetin”, por që qytetarët nuk kanë arsye për t’u shqetësuar pasi Serbia ka rezerva të mjaftueshme.
Zyra për Kontrollin e Aseteve të Huaja e Departamentit amerikan të Thesarit ia ka zgjatur licencën e punës Industrisë së Naftës të Serbisë (NIS) deri më 17 prill 2026, ka bërë të ditur Ministria serbe për Miniera dhe Energji.
