Komisionerja Evropiane për Zgjerim, Marta Kos, u takua në Bruksel me përfaqësues të “Listës së Studentëve”, e cila fitoi zgjedhjet e fundit parlamentare në Serbi, duke ofruar mbështetjen e Bashkimit Evropian për zbatimin e reformave demokratike dhe institucionale.
Takimi u zhvillua me ftesë të Komisioneres Evropiane, ku mori pjesë një delegacion prej katër anëtarësh që përfaqësonte “Listën e Studentëve”.
Ky është takimi i parë i nivelit të lartë midis kësaj lëvizjeje politike dhe zyrtarëve të Bashkimit Evropian pas fitores zgjedhore më 25 tetor.
Të mërkurën, gjatë një fjalimi para anëtarëve të Komisionit për Punë të Jashtme të Parlamentit Evropian, Kos konfirmoi se kishte biseduar me përfaqësues të “Listës së Studentëve”, duke theksuar se Serbia tani ka mundësinë për një fillim të ri dhe për forcimin e institucioneve të saj demokratike.
Sipas saj, qeveria e re në Serbi ka potencialin të përmirësojë mbrojtjen e të drejtave themelore dhe të ndërmarrë hapat e nevojshëm për të avancuar procesin e anëtarësimit të vendit në Bashkimin Evropian.
“Serbia ka një mundësi për një fillim të ri,” deklaroi Kos.
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