Presidenti serb Aleksandër Vuçiç tha se Serbia ka gabuar duke votuar pro rezolutës evropiane në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara që rikonfirmon mbështetjen për Ukrainën dhe integritetin e saj territorial, por duhet të kishte abstenuar.

“Mendoj se Serbia ka bërë një gabim, për këtë u kërkoj falje qytetarëve dhe fajin e kam vetë, sepse ndoshta jam i lodhur dhe i rënduar dhe nuk mund t’i bëj të gjitha”, tha Vuçiç për “Happy Television”.

Ai shtoi se Serbia ka abstenuar në propozimin e rezolutës amerikane dhe se “ka votuar ashtu siç duhet”, duke thënë se sipas tij është dashur të abstenojë edhe për rezolutën evropiane.

“Dhe siç mund ta shihni, unë po e them këtë në një kohë kur është fare e qartë se do të humbas favorin apo pikët politike në BE për shkak të kësaj. Mendoj se Serbia duhet të ishte përmbajtur. Nuk kam askënd tjetër për të fajësuar përveç vetes, nuk kam pasur kohë të merrem mjaftueshëm me të”, tha Vuçiç.

Ai vlerësoi se Serbia “qëndroi në situatën më të vështirë të mundshme” për tre vjet në lidhje me mosvendosjen e sanksioneve ndaj Rusisë, duke shtuar se qëndrimi i Serbisë “nuk do të përmbyset me një, dy apo tre rezoluta”.

Asambleja e Përgjithshme e OKB-së miratoi dje një rezolutë që rikonfirmon mbështetjen për Ukrainën dhe integritetin e saj territorial, në përvjetorin e tretë të fillimit të pushtimit rus të vendit.

Shtetet e Bashkuara nuk arritën që Asambleja e Përgjithshme e OKB-së të miratonte rezolutën e saj që kërkonte fundin e luftës në Ukrainë, pa përmendur agresionin rus dhe integritetin territorial të shtetit të sulmuar.

Teksti i rezolutës i përgatitur nga Ukraina dhe aleatët e saj evropianë u miratua, duke marrë 93 vota pro, 18 kundër, përfshirë SHBA-në dhe Rusinë, dhe 65 abstenime.

Serbia votoi pro kësaj rezolute.