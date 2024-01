Zëvendëskryeministri dhe ministri i Financave Siniša Mali ka deklaruar se vendet e rajonit, dhe vendet anëtare të BE-së kanë interes që të shkaktojnë trazira në Serbi, në mënyrë që të zëvendësohet qeveria e zgjedhur nga qytetarët në zgjedhje.

“Ata duan që të bëhet një ndryshim i dhunshëm i pushtetit, që të mos jetë siç thonë qytetarët e Serbisë, por siç thonë ata. Kjo ndodh sepse perëndimorët kanë nevojë për dikë me të cilin mund të menaxhojnë, është e qartë se nuk munden me Aleksandër Vuçiçin. Ai është një njeri që ka treguar se sa shumë e do këtë Serbi.”

Duke komentuar protestat e një pjese të opozitës Mali theksoi se zgjedhjet e fundit ishin të “pastra si loti” edhe pse sipas tij u investuan qindra milionë euro për ta ndryshuar vullnetin e votuesve.

Ai përkujtoi se opozita pretendonte se presidenti Vuçiç do ta njihte Kosovën, për të vendosur sanksione kundër Rusisë, dhe do ta fuste Serbinë në NATO, gjë që nuk ndodhi.

/a.r