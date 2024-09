Presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiç, vijon me propagandën e tij kundër Kosovës. Gjatë një eventi në Podrinjë, ai pretendoi se në periudhën e ardhshme, Beogradi do të ketë shumë probleme me Prishtinën.

“Presim provokime të vazhdueshme të Albin Kurtit”, nënvizoi Vuçiç.

Lista Serbe, ndërkohë, akuzon ndërkombëtarët se nuk kanë bërë asgjë për të mbrojtur serbët dhe strukturat paralele në veri të Kosovës.

Kryetari i kësaj force politike, që mbështetet dhe financohet nga Beogradit, pretendoi se perëndimi po nxit veprimet e kryeministrit Kurti.

“Serbët në Kosovë janë heronj, spartanë të gjallë që në kushte të pamundura ruajnë emrin dhe mbiemrin serb”, u shpreh Zlatan Elek, kryetar i Listës Serbe, në një intervistë për mediat në Beograd.

/a.r