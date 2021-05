Policia e Shtetit, forcat RENEA dhe ato të FNSH po zhvillojnë sot një operacion në Krujë dhe në fshatrat përreth për zbulimin dhe parandalimin e kultivimit të lëndëve narkotike.

Mësohet se operacioni është përqendruar në fshatin Nikël, ku po ushtrohen kontrolle në terren, në sera dhe magazina.

Deri më tani janë sekuestruar kubikë dhe fidanë kanabisi. Të pranishëm në teren janë kreu i Policisë së Shtetit, Ardi Veliu, Tonin Vocaj e Gjovalin Loka.

Operacioni vijon ende, ndërsa janë mbi 10 sera të mbjella me kanabis që janë kamufluar si të mbjella me perime. Për momentin nuk bëhen me dije të tjera informacione në lidhje me këtë operacion të Policisë, ndërsa më shumë detaje pritet të zbardhet në orët në vijim.

Aksioni i policisë ka nisur pasi patrullimet e Guardia di Finanza nga ajri kanë zbuluar parcela me kanabis në këto territore.

Deri më tani janë arrestuar 7 persona, ndërsa Policia e Shtetit i ka gjetur parcelat dhe ka nisur asgjësimi i tyre përmes djegies.

g.kosovari