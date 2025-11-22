Anëtarët e Kongresit Amerikan, si demokratë ashtu edhe republikanë, po shprehin “shqetësime të konsiderueshme në lidhje me detajet e planit të Donald Trump “për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë.”
Ne nuk do ta arrijmë këtë paqe të qëndrueshme duke i ofruar Putinit një lëshim pas tjetrit dhe duke dëmtuar fatalisht aftësinë e Ukrainës për t’u vetëmbrojtur. Historia na ka mësuar se Putini nuk kupton asgjë tjetër përveç forcës dhe asnjë marrëveshje nuk do të respektohet nëse nuk sigurohet përmes shtrëngimit”, thanë në një deklaratë tre ligjvënës demokratë, një senator i pavarur dhe një kongresmen republikan.
“Ne duhet të konsultohemi ngushtë me partnerët tanë ukrainas dhe të NATO-s në rrugën përpara. Ne duhet të ushtrojmë presion të vërtetë mbi Rusinë që të ulet në tryezën e negociatave.” Republikani Roger Wicker, kryetar i Komitetit të fuqishëm të Shërbimeve të Armatosura të Senatit, gjithashtu reagoi ndaj propozimeve të Trump në një deklaratë të veçantë. “I ashtuquajturi ‘plan paqeje’ ka probleme të vërteta dhe unë jam shumë skeptik në lidhje me aftësinë e tij për të vendosur paqe. Ukraina nuk duhet të detyrohet t’ia lëshojë territorin e saj njërit prej kriminelëve më të zëshëm të luftës në botë, Vladimir Putinit”, ankohet Roger Wicker. “Madhësia dhe konfigurimi i forcave të armatosura të Ukrainës është një zgjedhje sovrane për qeverinë dhe popullin e saj”, tha Wicker.
