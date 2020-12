Me mbi 80 milionë profile shëndetësore të krijuara tashmë, Kina ka sipas tij, bazën më të madhe të të dhënave të ADN-së në mbarë globin dhe po vazhdon ta zgjerojë atë.

Në një intervistë me “Fox News”, Chang paralajmëron se sëmundje edhe më të rënda se Covid-19 do të mbërrijnë.

Të gjitha informacionet e kësaj të grumbulluara në kohë, Pekini nga sa pretendon blogeri, i cili është njëkohësisht autor librash dhe avokat i njohur, do të përdoren për krijimin e armëve biologjike që do të shënjestrojnë grupe të caktuara etnike.

“Koronavirusi nuk është patogjeni i fundit që do të dalë nga toka kineze. Duhet të shqetësohemi, sepse sëmundja tjetër do të ketë fuqi edhe më të madhe transmetimi e do të jetë më vdekjeprurëse se koronavirusi i ri “, tha Chang.

Raporte të deritanishme kanë treguar se Kina është duke mbledhur ndërkohë ADN-në e qytetarëve të saj për gjurmimin e disidentëve dhe krijimin e një kontrolli të rreptë shtetëror.

Por ata kanë gjetur mënyra për të marrë edhe material gjenetik të të huajve, përfshirë amerikanët. Këtë shpjegon Chang, e kanë realizuar edhe përmes blerjes së kompanive amerikane që kanë profile ADN-je, përmes subvencionimit të analizave të AND-së dhe përmes hakerimit.

g.kosovari