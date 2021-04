Gazetarja Elja Zotka raporton nga selia rozë se pritshmëritë e PS-së janë ato që në fakt drejtuesit kanë deklaruar më parë.

Zotka u shpreh se mes drejtuesve në PS është bindja që deri në numërimin e fundit të kutive do të mbahen 76 mandate. Madje socialistët pretendojnë se në Qarkun e Tiranës duke pasur parasysh edhe trendin mund të arrijnë në një mandat të 20.

“Mund të flas vetëm për një projeksion që është edhe ai më me interes, kryeqyteti. Socialistët janë të bindur që do t’i mbajnë 19 mandate, madje sipas tyre duke parë edhe trendin, mendojnë që do të jetë një mandat i 20 në kryeqytet i cili mund ta marrin ose socialistët ose PSD e Tom Doshit”, tha Zotka.

Ndërkohë është zbehur disi situata në selinë blu. Fillimisht demokratët kanë deklaruar se presin deri në 20 mandate në kryeqytet, por sipas gazetares Jolldiz Mitro, për momentin, duke patur parasysh zgjedhjet e 2017-ës, pritshmëria e PD-së është tek të fituarit 16 mandate.

“Pritshmëria e demokratëve për Tiranën ka qenë deri në 20 mandate, por deri në këto momente qëndrojnë në raportin e zgjedhjeve të vitit 2017 ku socialistët morën 18 mandate deputetësh. Në 2017 pati 15 mandate deputetësh dhe pritet të shkojë në 16 mandate deputetësh”, tha Mitro.