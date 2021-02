Policia dhe agjentët spanjollë kanë ndaluar tetë persona me origjinë lituaneze, greke, shqiptare dhe spanjolle si autorë të dyshuar të krimeve kundër shëndetit publik, që i përkasin një grupi kriminal, vjedhjeve dhe mashtrimit të energjisë elektrike.

Arrestimet u bënë gjatë operacionit “Dita e Gjelbër” , e cila ka bërë çmontimin e katër plantacioneve të marihuanës dhe sekuestrimin e 485 kilogramëve të drogës (2,721 bimë) .

‘Lasprovincias‘ shkruan se të mbjellat ishin të vendosura në Castellon, Lliria dhe Burjassot. Në regjistra agjentët verifikuan që ekzemplarët ishin në faza të ndryshme të maturimit për të garantuar furnizim të vazhdueshëm në treg.

Në operacionin, i cili filloi vitin e kaluar, agjentët zbuluan një ndryshim në vendndodhjen e të korrave, duke shkuar nga zonat rurale dhe shtëpitë e vjetra të pabanuara në shtëpitë luksoze. Në këto vende, autorët e dyshuar bënë investime të konsiderueshme financiare për të parandaluar që aktiviteti kriminal që po ndodhte në brendësi të bëhej i njohur. Përveç kësaj, ata mbrojtën shtëpitë e tyre me armë dhe me qen të rrezikshëm për të parandaluar që të huajt të afroheshin me pronën.

Sistemi i kultivimit ishte i brendshëm dhe kishte të gjithë elementët e nevojshëm për të garantuar një korrje të përhershme. Plantacionet ishin të pajisura me pajisje komplekse ndriçimi, nxjerrës për të hequr ajrin e ndenjur, filtrat e aromës, dhe termo-higrometrat për të matur temperaturën dhe lagështinë.

g.kosovari