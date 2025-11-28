Policia turke arrestoi 1,022 persona gjatë një operacioni të madh sigurie “Paqja e Stambollit” në të gjithë Stambollin, thanë autoritetet.
Operacioni filloi vonë mbrëmë, me mbështetjen e helikopterëve të policisë dhe anijeve të policisë detare, raportuan mediat turke.
Gati 3,000 oficerë policie u vendosën në të gjithë qytetin, duke ngritur pika kontrolli, duke inspektuar vendet publike dhe duke kryer kontrolle identiteti.
Më shumë se 363,000 persona u kontrolluan, ndërsa 528 persona u ndaluan nën dyshimin për vepra të ndryshme penale.
Gjatë operacionit, u sekuestruan armë zjarri të paligjshme, pistoleta bosh, pushkë, municione, mbi një kilogram lëndë narkotike dhe para të gatshme që lidhen me shitjen e drogës. Gjithashtu u inspektuan pothuajse 200 kompani dhe u kryen kontrolle të gjera të trafikut.
