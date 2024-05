400 mijë euro cash u sekuestruan nga shtëpitë, zyrat dhe kasafortat bankare gjatë 23 kontrolleve në disa qytete të Italisë në kuadër të operacionit të Prokurorisë Publike të Firenzes në bashkëpunim me SPAK. Financuesit e njësisë së policisë ekonomike financiare, me një dekret kontrolli të nënshkruar nga prokurorja antimafia Christine von Borries, nga zv/prokurori Luca Tescaroli dhe nga kryeprokurori Filippo Spiezia, zhvilluan kontrolle në tetë restorante, zyra dhe shtëpi të dy të ‘kokave’ të grupit, sipas medias italiane.

Sipas medias italiane, ata konsideroheshin si “drejtorët” e grupit kriminal, shqiptari Eluert Kamami, 40 vjeç dhe fiorentinasi Alessandro Bigi, 49 vjeç, president prej disa muajsh i klubit të futbollit Ischia.

Hetimet

Hetuesit do të nisin me kontrollet e celularëve dhe kompjuterëve të sekuestruar.

Prokuroria tashmë ka identifikuar një konsulent, i cili do të duhet të bëjë kopjen e mjekësisë ligjore të telefonave dhe PC-ve të të dyshuarve, duke shmangur kështu sekuestrimin e pajisjeve.

Restorantet e përfshira

Tetë restorantet e shënjestruar janë restoranti Cavallino dhe Orcagna, të dy në Piazza della Signoria, Trattoria Giovanni në via Sant’Agostino, Bisteça në Piazza della Repubblica , Trattoria Ponte Veçhio në Lungarno Archibusieri, Bisteçeria, La Bisteçheria. Trattoria de’ Pitti në Piazza Pitti, Osteria Lungarno në Lungarno Corsini. Ka shumë të tjera nën lupën e hetuesve.

Sipas akuzës së prokurorit, organizata ka blerë ose marrë me qira ambiente në qendrën historike pjesërisht me paratë e fituara në mënyrë kriminale.

Komploti kriminal me qëllim përvetësimin, vetëpastrimin dhe përdorimin e parave me origjinë të paligjshme janë hipotezat deri tani.

Prej vitit 2012 e deri më sot, grupi ka arritur të krijojë një perandori të vërtetë të përbërë nga restorante, bare, hotele dhe dy fabrika birre.

31 aktivitete me një investim prej 13.5 milionë euro. Hetimi do të duhet të hedhë dritë mbi përshkallëzimin e blerjeve të strukturave, duke pasur parasysh edhe faktin se dy sipërmarrësit, kur nisën “pazarin” për restorantet, nuk kishin burimet financiare.

Të dy deri në vitin 2014 kanë deklaruar të ardhura rreth 20 mijë euro.

Por nga vjen lumi i parave? Nga hetimet ka konstatuar se nga viti 2022 deri në vitin 2024, dy sipërmarrësit, me ndihmën e bashkëpunëtorëve të tjerë që punonin në restorante të ndryshme, nuk kanë pasur fatura tatimore të lëshuara për një pjesë të madhe të shërbimeve.

Ajo rezervë parash, sipas prokurorisë, është përdorur për të paguar në mënyrë të paligjshme punonjësit e restoranteve, për të vazhduar fushatën e blerjeve në qendër të

Firences por edhe për të blerë makina luksoze, bizhuteri dhe diamante.

Gjatë viteve 2023 dhe 2024, dy sipërmarrësit do të kishin blerë 14 restorante dhe bare dhe, janarin e kaluar, 50 për qind të aksioneve të klubit sportiv të futbollit Ischia.

Në hetim është përfshirë edhe Pino Taglialatela, ish-portieri i Napolit dhe Fiorentinës.

Blerja e fundit e Kamami dhe Bigi daton në mars në Forte dei Marmi, ku të dy blenë restorantin Palapa. Në shkurt, të dy kishin blerë një biznes akulloresh në Borgo San Lorenzo.

Para takimit me noterin për aktin e blerjes, në një lokal ishin dorëzuar 100 mijë euro cash. Pjesa tjetër e shumës,/m.j