Ambasadorja amerikane Yuri Kim në një status në twitter thotë se SPAK po jep rezultate, duke përdorur Ligjin Anti-Mafia kundër korrupsionit, duke iu referuar rastit të ish-prokurorit Adriatik Llalla, të cilit do t’i sekuestrohen pasuritë.

Ambasadorja thotë se ky është saktësisht lloji i çështjes së korrupsionit që SPAK u krijua për të ndjekur penalisht.

Statusi

SPAK po jep rezultate, duke përdorur Ligjin Anti-Mafia kundër korrupsionit. SH.B.A. vazhdon të mbështesë fuqimisht zbatimin e Reformës në

Drejtësi, siç kërkohet nga populli shqiptar & në përputhje me statusin e Shqipërisë si Aleate e NATO-s dhe aspirante e BE-së. Ky është saktësisht lloji i çështjes së korrupsionit që SPAK u krijua për të ndjekur penalisht.

Kujtojmë se Adriatik Llalla, ish prokurori i përgjithshëm që do gjykohet për fshehje te te ardhurave, tanimë me vendim të Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar Tiranë, do t’i sekuestrohen dhe pasuritë.

Në njoftimin e SPAK thuhet se duke marrë në konsideratë rezultatet e hetimeve pasurore të kryera, ka paraqitur në Gjykatën e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar kërkesën për sekuestrimin e pasurive në zotërim të Adriatik Llallës./a.p