Rreth 46 kilogramë lëndë narkotike u sekuestruan në Aeroportin Ndërkombëtar të Rinasit.
Autoritetet shqiptare janë sinjalizuar paraprakisht nga autoritetet kanadeze për të ushtruar një kontroll të imtësishëm mbi dërgesën e dyshimtë.
Burimet për ABC News thanë se për transportimin e lëndës narkotike dyshohen tre persona: një çift me shtetësi shqiptare dhe një shtetas i huaj.
Njëri prej të arrestuarve është identifikuar si Kristian Gjoni. Ai fillimisht ka tentuar të shmangë kontrollin e valixheve, duke pretenduar se bashkëshortja e tij ishte shtatzënë dhe nuk duhej t’i nënshtrohej kontrolleve.
Megjithatë, pas një verifikimi mjekësor, ka rezultuar se pretendimi nuk ishte i vërtetë, dhe më pas të dy janë arrestuar së bashku me personin tjetër të dyshuar.
Hetimet po vijojnë për zbardhjen e plotë të rastit dhe rolin e secilit prej të përfshirëve në këtë aktivitet të dyshuar kriminal.
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