Ndërsa shikojmë filmat koreanë, videot muzikore, shfaqjet televizive, dallojmë njerëz që janë jashtëzakonisht në formë, të dobët dhe të shëndetshëm. Edhe kur ecni nëpër rrugët e Koresë, vështirë se do të gjeni njerëz të papërshtatshëm. Qoftë një adoleshent i ri, një burrë/grua në moshë të mesme apo një gjysh/gjyshe 60-70 vjeç, të gjithë duket se janë në formë të shkëlqyer. Veçanërisht gratë koreane kanë një personalitet spektakolar në formë që i ka lënë të gjithë në mbarë botën kureshtarë dhe të habitur!

Ata ndjekin një dietë të ekuilibruar

Ndryshe nga shumë prej planeve dietike që kërkojnë shkurtimin e një produkti të caktuar ushqimor, dieta koreane ka të bëjë me ekuilibrin. Nuk ka asgjë që gratë koreane nuk hanë. Nga proteinat tek karbohidratet e tek yndyrat, një dietë e shëndetshme koreane përbëhet nga të gjitha, por në një formë të ekuilibruar mirë. Përveç kësaj, koreanët janë gjithashtu shumë të veçantë për madhësinë e porcioneve. Ata shmangin ngrënien e tepërt dhe gjithashtu përfshijnë aktivitetin fizik në rutinën e tyre të përditshme.

Perimet janë lëndë kryesore

Nëse ndonjëherë mund të shijoni një kuzhinë tradicionale koreane, së pari do të vini re një gamë të gjerë perimesh në tryezë. Njerëzit koreanë i duan perimet e tyre, e cila është një nga arsyet kryesore për trupin e tyre të hollë dhe të shëndetshëm. Duke qenë se shumica e perimeve janë fibroze, të shëndetshme dhe me pak kalori, kjo ndihmon jashtëzakonisht në humbjen e peshës. Fibrat në perime ndihmojnë në ndjenjën e ngopjes, duke mbajtur larg ushqimet e tjera me kalori të lartë.

Nuk ka vakt pa ushqime të fermentuara

Për sa u përket femrave koreane, të gjitha vaktet e tyre shoqërohen me një pjatë anësore, e cila zakonisht është një seri ushqimesh të fermentuara. Ushqime të tilla janë të shkëlqyera për zorrët dhe përmirësojnë shëndetin e tretjes. Thënë kjo, jo vetëm që ndihmon në rritjen e sistemit imunitar, por gjithashtu ndihmon në humbjen e peshës.

Preferohet ushqimi i bërë në shtëpi sesa ushqimi i shpejtë

Një nga arsyet kryesore që qëndron pas trupit në formë të një femre koreane janë zgjedhjet ushqimore që ajo bën. Nuk ka asgjë më të mirë se ushqimet e bëra vetë kur dëshironi të humbni disa kilogramë. Ngrënia e ushqimeve të përpunuara, të pashëndetshme, veçanërisht ushqimeve të shpejta, jo vetëm që mund të shtojnë peshën tuaj, por gjithashtu mund të rrisin rrezikun e zhvillimit të sëmundjeve kronike. Kur bëhet fjalë për gratë koreane, ato kanë më shumë gjasa të darkojnë në shtëpi, sesa jashtë. Të vetëdijshëm për ushqimet e mira për trupin e tyre, ata bëjnë zgjedhje të shëndetshme ushqimore në përputhje me rrethanat.

Ata festojnë me ushqim deti

Ushqimet e detit janë një nga ushqimet kryesore në Kore. Përveç peshqve të yndyrshëm, të cilët janë të shkëlqyeshëm për shëndetin tuaj, algat e detit janë një produkt i zakonshëm ushqimor korean që e përfshijnë në çdo gjë, nga një pjatë e zakonshme deri te një supë. Të pasura me vitamina dhe minerale, algat e detit kanë gjithashtu shumë fibra, të cilat janë të shkëlqyera për tretjen dhe ju mbajnë të ndiheni më të ngopur për një periudhë më të gjatë kohore.

Ata ecin kudo, duke u fokusuar në një mënyrë jetese aktive

Shumica e koreanëve e duan ecjen. Ata preferojnë të përdorin këmbët e tyre, në vend të transportit publik për të arritur në destinacionin e tyre. Të kesh një mënyrë jetese aktive është ajo që i mban shumicën e grave koreane të shëndetshme dhe e mban nën kontroll peshën e tyre. Siç e dimë të gjithë, aktiviteti fizik është jashtëzakonisht i rëndësishëm, veçanërisht kur bëhet fjalë për peshën tonë trupore dhe gjithashtu për shëndetin tonë të përgjithshëm.

/a.r