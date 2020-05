Ishte vetem 10 vjeç kur rrahu mësuesin dhe u përjashtua nga shkolla. 16 vjec ishte autor i dhjetëra grabitjeve, vjedhjeve dhe vrasjeve në New York. 25 vjeç ishte gangesteri i të gjithë gangsterëve të Chicago-s, Amerikës dhe sigurisht më i famshmi në të gjithë botën.

Fitonte në javë 100 mijë dollarë dhe birra dhe Wisky ishin monopol vetëm i tij. Makina e tij peshonte 7 tonë dhe automatiku “Thomson” u përdor për herë të parë nga dora e tij. Fjala.al sjell sot 10 fakte të rralla nga jeta kriminale e Al Capones, mafiozit më të madh të të gjitha kohërave në SHBA dhe në gjithë botën.

Një mafioz që nën petkun e biznesmenit, grabiste dhe vriste dhe që për këtë cilësohej si “Rockfeler me pistoletë nën sqetull”. E megjithatë, drejtësia amerikane nuk arriti kurrë t’i provonte akuzat ndaj tij përveçse për shmangia nga taksat nga e cila bëri vetëm dy vjet burg. Një histori që ka jo pak ngjashmëri me disa biznesmenë gangsterë në Shqipëri që rastësisht, ose jo, kanë ndjekur rrugën e Al Capones në pasurimin e tyre dhe që i kanë shpëtuar drejtësisë, por që po rastësisht vijojnë të kenë fatin e tij.

Duke iu referuar filmit të Hollywood-it “Untouchable” (i paprekshmi), që bazohej në historinë e Al Capones, në një fjalim të tij më 23 mars 2016, ambasadori amerikan në Tiranë Donald Lu iu drejtua disa prokurorëve: “Ju më thatë se donit të kapnit Al Caponen. A doni ta kapni atë me të vërtetë? A e kuptoni se ajo që po them është: çfarë jeni të përgatitur të bëni?”.

Pas 4 vitesh këto fjalë duket se janë ende sot aktuale. Në SHBA Al Capone vdiq nga një sëmundje natyrale. Bëri vetëm 2 vjet burg për shmangie nga detyrimi i taksave, ndërkohë që mbi shpinë kishte dhjetra akuza të rënda. Ishte 48 vjeç dhe në gurin e varrit të tij shkruhet: “My Jesus Mercy” (Faleminderit Jezusi im). A nuk ngjan kjo histori me disa Al Capone shqiptarë? Lexoni këto 10 fakte dhe do ta besoni edhe këtë por edhe brishtësinë e shtetit shqiptar ndaj të cilit pritet aq shumë me SPAK dhe BKH por që ende nuk po shikojmë rezultate.