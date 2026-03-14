Sekretari i përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres nga Bejruti bëri thirrje për t’i dhënë fund luftës dhe kërkoi mbështetje ndërkombëtare për popullin libanez.
Ai gjithashtu theksoi se Izraelit duhet të respektojë sovranitetin dhe integritetin territorial të Libanit.
“Është e domosdoshme që Hezbollahu të respektojë vendimin e qeverisë libaneze për të pohuar monopolin shtetëror të armëve. Dhe është e domosdoshme që Izraeli të respektojë sovranitetin dhe integritetin territorial të Libanit. Lufta duhet të ndalet. Populli i Libanit, si dhe Izraeli dhe të gjithë popujt e tjerë në të gjithë rajonin, meritojnë të jetojnë pa frikë, të rrisin fëmijët e tyre pa zhurmën e heshtjes dhe grevave, të kthehen në shtëpi pa u habitur se duhet të ikin përsëri”, tha ai.
