Sekretari i përgjithshëm Bardhi: “Objektivi ynë, të tejkalojmë rezultatin e 2009”

Sekretari i Përgjithshëm i PD, kandidat për deputet në Elbasan Gazment Bardhi ka qenë sot i ftuar në emisionin “Kjo Javë” në Neës24 ku ka folur për fushatën dhe situatën parazgjedhore në Elbasan. Bardhi tha se ka një padurim të qytetarëve për ndryshim dhe një ndërgjegjësim për pjesëmarrje masive në këto zgjedhje dhe për të votuar për një të ardhme më të mirë për fëmijët e tyre dhe për të ndryshuar situatën ku ndodhet Elbasani.

Ai folur dhe për pritshmëritë e rezultateve të PD dhe koalicionit të djathtë në këto zgjedhje në qarkun e Elbasanit, duke theksuar se objektivi është tejkalimi i rezultatit të 2009, ku PD mori 7 mandate.

“Ka një përpjekje të atyre që kanë përfituar për të ruajtur privilegjet e paligjshme. PD dhe unë jemi angazhuar për të garantuar zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe për t’i prirë qytetarët drejt ndryshimit më 26 prill”, tha Bardhi.

Sa i përket problemeve në këtë qark, ai tha se varfëria është e ulur këmbëkryq në çdo familje, në të gjitha bashkitë e qarkut. “Të dhënat e INSTAT konfirmojnë që Elbasani është numër 1 për nivelin e të papunëve dhe të varfërisë. Ka një degradim të bujqësisë dhe blegtorisë për shkak të mungesës së vëmendjes së qeverisë. 70% e rrugëve në gjendje të mjerueshme”, tha ai.

I pyetur se nëse PD do të vijë në qeverisje, cilat janë ato gjëra që do ndryshonte në Elbasan për 100 ditët e para, ai tha se është një punë e madhe.

“Sigurisht që do vijmë me votë dhe duke filluar nga data 26 na pret një punë që është sfida reale e secilit që garon. Sfida e kreut të PD Lulzim Basha dhe të gjithë neve është ajo që vjen pas datës 25. Kemi premtuar ndryshimin dhe duhet të bëjmë realitet ndryshimin. Duhet të kthejmë vëmendjen tek nevoja që ka fermeri dhe fshatari shqiptar për mbështetjen ndaj bujqësisë dhe blegtorisë. Duhet të ndihmojnë zonat rurale me infrastrukturën që ka ngelur në vend numëro në këto 8 vite”, u shpreh Bardhi.

Sekretari i Përgjithshëm i PD theksoi se opozita nuk merr angazhime që nuk i bën dot, por janë marrë ato që janë të kalkuluara me kostot financiare për t’i realizuar brenda një mandati.

“Objektivi jonë është për ta tejkaluar rezultati ne 2009 dhe unë jam shumë optimist dhe për faktin që kemi parë në takimet tona dhe një padurim nga mbështetësit e PS për të ndryshuar. Kanë ngritur qytetarët shqetësime që ne nuk marrim përsipër, që janë në të drejtën e tyre për t’i kërkuar. Ne nuk marrim dot angazhime që nuk i bëjmë dot, kemi marrë ato angazhime që janë të kalkuluara me kostot financiare për t’i realizuar brenda një mandati. kemi pritshmërinë që do i tejkalojmë dhe ato angazhime që kemi marrë për t’i dhënë zgjidhje dhe shqetësimeve që kanë qytetarët”, tha ai.

Sa i përket çeljes së negociatave, një premtim i kreut të PD Lulzim Basha, Bardhi tha se është tërësisht e realizueshme. “Ne kemi 15 kushte, nëse një nga to është lufta pa kushte ndaj krimit të organizuar, ne kemi vullnetin për ta luftuar. Ne nuk e kemi bazuar këtë fushatë tek krimi siç bën kundërshtari ynë. kemi vendosmërinë për ta goditur krimin e organizuar, korrupsionin. Gjatë këtyre viteve kemi disa kallëzime në prokurori për afera korruptive. Ka dhe të tjera që presim të zbardhen. Detyra jonë si qeveri pas datës 25, nuk kemi në dorë të dënojmë zyrtarë të korruptuar, por kemi në dorë për të përgatitur dosjet.

Ne kemi vullnetin për ta bërë këtë. nëse në 6 muajt e parë nuk ndodh, secili nga ministrat apo zyrtarët e lartë është ulur në atë karrige për të vjedhur vetë”, deklaroi ai.