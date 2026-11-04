Sekretari amerikan i Sigurisë Kombëtare, Markwayne Mullin, ka paralajmëruar nisjen e një hetimi pas zgjedhjeve të mesmandatit në SHBA, me fokus identifikimin e rasteve të mundshme të mashtrimit zgjedhor dhe votimit nga persona që nuk kanë shtetësi amerikane. Megjithatë, ai theksoi se hetimi nuk duhet të pengojë certifikimin e rezultateve zgjedhore.
Në një intervistë për Fox News, Mullin deklaroi se Departamenti i Sigurisë Kombëtare do të mbledhë dhe shqyrtojë regjistrat e votimit për të verifikuar nëse persona pa të drejtë ligjore kanë marrë pjesë në zgjedhje.
“Do të mbledhim regjistrat e votimit dhe do t’i shqyrtojmë ato për t’u siguruar që të mos ketë votuar asnjë i paligjshëm”, u shpreh ai.
Deklaratat vijnë një ditë pasi Gjykata e Lartë e SHBA-së rrëzoi kërkesën urgjente të administratës Trump për të ndaluar Kaliforninë të numëronte fletët e votimit të rreth 20 mijë personave, të cilët Departamenti i Sigurisë Kombëtare i kishte identifikuar si joqytetarë të mundshëm. Ndërkohë, zyrtarët zgjedhorë dhe organizatat për mbrojtjen e të drejtës së votës kanë vënë në pikëpyetje saktësinë e kontrolleve të kryera nga departamenti mbi listat e votuesve në Kaliforni dhe disa shtete të tjera.
Mullin e përsëriti paralajmërimin edhe në një intervistë për CBS News, duke theksuar se çdo rast i votimit të paligjshëm duhet të hetohet.
“Një është shumë, dhe kështu edhe pas këtyre zgjedhjeve, ne do të marrim regjistrat e regjistrimit të votuesve, ata që votuan, do t’i krahasojmë për t’u siguruar që ata ishin qytetarë amerikanë”, deklaroi sekretari.
Administrata Trump ka paralajmëruar gjithashtu ndjekje penale ndaj administratorëve zgjedhorë që nuk përmbushin detyrimet për garantimin e sigurisë së procesit dhe parandalimin e votimit nga persona që nuk plotësojnë kriteret ligjore. Departamenti i Sigurisë Kombëtare është përfshirë në mënyrë aktive në hetimet për pretendimet mbi mashtrimin zgjedhor gjatë mandatit të dytë të Trump.
Megjithatë, Mullin sqaroi se verifikimet mund të zgjasin me muaj, pasi departamenti duhet të sigurojë regjistrat publikë të personave që kanë votuar. Sipas tij, ky proces nuk duhet të ndikojë në certifikimin e rezultateve.
“Pra, nuk e kuptoj se si kjo e pengon diçka të certifikohet. Duhet të ketë një prag që arrihet për ato që ne i quajmë parregullsi që pengojnë kryerjen e certifikimit”, përfundoi ai.
The post Sekretari amerikan i Sigurisë Kombëtare: Pas zgjedhjeve në SHBA do të nis hetimi për votime të paligjshme appeared first on Euronews Albania.
Burimi: Botë
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