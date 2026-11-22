Kapaciteti financiar i familjeve shqiptare për të përballuar goditje apo shpenzime të papritura mbetet i kufizuar, duke nxjerrë në pah një brishtësi të ndjeshme në sigurinë ekonomike të amvisërive. Sipas gjetjeve të raportit Securimeter 2026, dyzet e gjashtë për qind e të anketuarve në Shqipëri pohojnë se familjet e tyre nuk kanë mundësi të përballojnë një shpenzim të paparashikuar prej rreth një mijë eurosh pa u detyruar të marrin borxh apo të kërkojnë ndihmë financiare nga të tjerët, çka do të thotë se pothuajse një në dy familje e ka të vështirë ta mbulojë një emergjencë të tillë me burimet e veta.
Nga ana tjetër, vetëm tridhjetë e pesë për qind e të anketuarve në vend deklarojnë se kanë kapacitetin e nevojshëm për ta përballuar këtë kosto me mjetet e tyre, ndërsa nëntëmbëdhjetë për qind shprehen të pasigurt nëse buxheti familjar do t’ua lejonte një gjë të tillë. Krahasimi rajonal tregon se pamundësia për të mbuluar një shpenzim të tillë është më e lartë në Shqipëri sesa në vendet fqinje, pasi në Maqedoninë e Veriut këtë e pohojnë dyzet e një për qind e të anketuarve, në Kosovë tridhjetë e shtatë për qind, në Serbi tridhjetë e një për qind, në Bosnjë dhe Hercegovinë tridhjetë për qind dhe në Mal të Zi njëzet e nëntë për qind, megjithëse në raport me përgjigjet pozitive Shqipëria del e para në rajon me tridhjetë e pesë për qind, e ndjekur nga Mali i Zi dhe Bosnja dhe Hercegovina me nga tridhjetë e katër për qind.
Në shkallë të gjerë në Ballkanin Perëndimor, tridhjetë e gjashtë për qind e të anketuarve deklarojnë se nuk kanë mundësi të përballojnë një shpenzim të papritur prej një mijë eurosh, tridhjetë e një për qind nuk janë të sigurt dhe tridhjetë e tre për qind thonë se kanë hapësirën e duhur financiare. Të dhënat në tërësi dëshmojnë për një dobësi strukturore në qëndrueshmërinë ekonomike të familjeve në rajon, ku një kosto e vetme e paparashikuar rrezikon të cenojë ekuilibrin e shpenzimeve të përditshme dhe t’i shtyjë qytetarët drejt mbështetjes së jashtme ose borxhit.
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