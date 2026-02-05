Në Gjykatën e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar u zhvillua një tjetër seancë gjyqësore lidhur me çështjen penale ndaj ish-presidentit të Republikës, Ilir Meta, dhe ish-bashkëshortes së tij, Monika Kryemadhi. Seanca u karakterizua nga përplasje verbale dhe debate të ashpra mes palës mbrojtëse dhe prokurorëve të posaçëm.
Pas përfundimit të procesit, avokati i Metës, Kujtim Cakrani, doli para mediave duke dhënë një pasqyrë të asaj që, sipas tij, ndodhi brenda sallës së gjyqit. Ai theksoi se përplasjet kryesore kishin të bënin me mënyrën sesi prokuroria ka paraqitur akuzat, të cilat i cilësoi të paqarta, kontradiktore dhe të pambështetura në prova konkrete.
Sipas Cakranit, mbrojtja është përballur me një material akuzues që nuk përcakton qartë as personat e përfshirë dhe as vendet apo rrethanat konkrete të ngjarjeve të pretenduara. “Debati ishte thelbësor për të sqaruar se për kë dhe për çfarë po flitet. Deri në këtë fazë, as vetë gjykata nuk ka arritur të krijojë një pasqyrë të qartë të akuzave”, u shpreh ai.
Avokati shtoi se mbrojtja është detyruar të ndërhyjë vazhdimisht për të bërë sqarime, pasi sipas tij, prokurorët shpesh mbyllin argumentet e tyre me qëndrime subjektive, duke i paraqitur si opinione personale dhe jo si konkluzione të mbështetura në fakte dhe ligj.
Në deklaratën e tij, Cakrani u shpreh i bindur se ndaj Metës dhe Kryemadhit nuk ekziston asnjë vepër penale dhe se e gjithë çështja, sipas tij, është ndërtuar mbi interpretime të gabuara. Ai tha se mbrojtja është e sigurt se procesi do të rrëzohet në fazat në vijim.
Gjithashtu, ai bëri të ditur se në seancën e ardhshme, pala mbrojtëse do të parashtrojë zyrtarisht kërkesat për papranueshmëri dhe pavlefshmëri të akteve procedurale dhe të akuzave të ngritura nga prokuroria.
Në fund, Cakrani garantoi se Ilir Meta do të vazhdojë të informojë publikun në mënyrë të hapur për çdo zhvillim të procesit, duke theksuar rëndësinë e transparencës dhe të së drejtës për një gjykim të drejtë.
